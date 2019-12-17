趁女病人昏睡間揸胸舔乳　已婚男護認罪囚8個月

私家醫院的一名已婚男護士趁女病人昏睡時，扯高女病人的胸圍及上衣至乳房露出，更出手抓乳房和舔乳頭。女病人迷糊間目睹事發，惟因服藥無力反抗，翌日她向醫院投訴。經警方調查，揭發被告一晚內6次單獨進入只得女病人一人的病房，更逗留長達23分鐘。男護士今(17日)在西九龍法院承認2項非禮罪，辯方稱被告飽受妻子有外遇的壓力，情緒影響他處事能力。惟裁判官直指本案嚴重，被告破壞醫護與病人間的誠信，任何說法都不能替他開脫，判被告即時監禁8個月。

控罪指，34歲的被告尹柏光於今年5月13日，在荃灣港安醫院兩度非禮女子X。案情顯示，X在5月12日晚入院治療，而X身處的病房只得她一名病人。X服用「特敏福」藥後就寢，至翌日凌晨3時，X睜眼看見被告扯高她胸圍和上衣，並抓她胸近數秒，後昏昏入睡，至再睜眼時，又見被告抓她胸及舔她乳頭數秒。X早上醒後，向醫院投訴事件，警方遂介入調查，並拘捕被告，X的乳房皮膚樣本確認發現被告的DNA。

辯方求情指，被告畢業於香港大學護理系，已婚育有一名4歲大的女兒。又透露，被告近年飽受財政和情感壓力，妻子不但理財不善致被告需做兼職幫補家計，她更有外遇，令被告患上心境障礙症。辯方稱事件「源頭或許出於壓力」，望法庭以較輕方式處理。

裁判官指，本案的重點是護士與病人的關係，被告趁病人不適時非禮她，情節令人憂慮。任何說法都不能為被告開罪，特別考慮他是一名專業護士，破壞與病人的誠信，故社會服務令的方式不能反映案件嚴重性。法庭終判被告囚8個月。