修例風波：蘋果下架追蹤港警App　股東將表決公開人權政策

美國科技巨企蘋果公司在今年10月以違反規則等理由，將通報港警行蹤的地圖應用程式「HKmap.live」下架，被質疑限制言論自由，向北京低頭。外媒周一（16日）報道指，蘋果公司的股東將於明年表決，是否要求公司公開及改變其人權政策，並交代將來如何應對政府限制言論自由的要求。

報道指，消費者監督機構組織「SumOfUs」今年9月提出一項決議案，要求蘋果公司公開其人權政策；蘋果公司嘗試透過美國證券交易委員會阻止決議案，但本月被委員會駁回上訴。股東將在明年的年度大會上，就該決議案投票；一旦通過，蘋果公司將要公開如何在相關人權議題上制訂政策，說明如何回應各地政府限制言論自由的要求等。

「SumOfUs」相關負責人古普塔（Sondhya Gupta）表示，這意味蘋果公司需要考慮他們的決定或行動，會否限制言論自由，解釋相關決定並為此負責，而非採取決定後才觀察所帶來的後果。古普塔批評，蘋果順從中國政府，等同協助當局殘忍鎮壓維吾爾人、西藏人及其他維權人士；又指除非該公司改變在中國營商的模式，否則仍然與這些侵害人權的行為站在一線。