研究指多囊卵巢綜合症患者　出現二型糖尿病風險增4倍

女士患有多囊卵巢綜合症(PCOS)除了增加不孕機會，中大醫學院的最新一項研究發現，患有該症的華人女性出現二型糖尿病的風險，比正常人士高4倍。專家建議，PCOS患者需定期接受飲糖水測試，監控血糖、血壓及血脂，以減低患上糖尿病及心血管代謝疾病的風險，在日常生活上仍要改善飲食習慣及進行適量的運動，嚴格控制體重。

中大醫學院婦產科學系名譽臨床副教授張麗冰表示，PCOS是女性常見的內分泌失調婦科症狀，患者一般因為月經紊亂或排卵失調求診，其他臨床症狀包括不孕，以及雄性激素過多而引致多毛及痤瘡等。現時不育婦女的人口中，20%是因為排卵失調因素，當中60%婦女患有多囊卵巢綜合症。雖然此病的真正成因未明，但亦與遺傳及環境因素有關，而過高的黃體激素或胰島素抗阻，引致過多的雄激素產生，導致賀爾蒙失調。

中大醫學院內科及藥物治療學系博士後研究員吳逸晞表示，團隊於2016年至2017年間，為199名患有PCOS婦女進行一項追蹤研究，發現患者普遍在10年後體重顯著增加，出現高血壓、高血脂等，當中約有五分之一演變成糖尿病患者，而且發病年齡為30多歲，比起正常婦女早10年。她解釋，PCOS婦女即使體重指標(BMI)少於或大於23，患有糖尿病風險均較正常婦女高2倍多。因此透過肥胖及高血脂三酸甘油脂等糖尿病發病因素風險，以及帶有高雄性激素徵狀的患者，透過統計學分析，得出PCOS婦女患糖尿病風險是正常人士的4倍。