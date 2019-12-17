米芝蓮2020揭盅　香港7間食府摘3星

《米芝蓮指南香港澳門 2020》今日(17日)揭盅，今年的頒獎典禮在澳門舉行，大會除公布摘星的高級食肆外，亦會介紹較經濟的街頭小食推介及米芝蓮車胎人美食。香港今年共有90間餐廳獲得1星至3星殊榮，其中14間為首次上榜新貴。

摘得3星最高殊榮的食府共有10間，當中香港佔7間，包括蟬聯的Caprice、8 1/2 Otto e Mezzo-BOMBANA、龍景軒、唐閣以及L’Atelier de Joël Robuchon，2間香港餐廳「升呢」躍身成為3星餐廳，包括富臨飯店和日本餐廳「志魂」。

而2星則有19間餐廳，香港獲獎餐廳有12間，其中3間是新上榜餐廳，包括香港餐廳Arbor，以及澳門的川江月及永利軒，不過去年的3星餐廳「BO Innovation 廚魔」今年被「搣星」，由3星跌至2星。

今年有61間餐廳獲得1星，當中香港佔51間，澳門有10間。其中尖沙咀阿一海景飯店、何洪記、觀塘利苑酒家和深水埗添好運繼續榜上有名。新得獎的一星食肆則有11間，包括灣仔福臨門、留園雅敘及今年新開的Louise，而欣圖軒由去年2星，跌至1星。