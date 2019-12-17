亞洲首例　微創植入磁石環擊退胃酸倒流

胃酸倒流是常見的都市病，香港大學李嘉誠醫學院(港大醫學院)於今年6月成功為59歲男士進行植入式磁石環括約肌增強手術，乃亞洲首例，該男士術後即消除所有胃酸倒流的徵狀，並於術後至今半年內毋須繼續服用相關藥物，生活質素得到明顯改善。

食管腸胃外科臨床助理教授黃宇匡醫生指胃酸倒流發病率日增，不願意長期服藥或服藥後持續出現病徵或併發症的患者可考慮此手術，惟食道腸胃蠕動能力不足的患者則未必適合。

港大醫學院外科學系食管腸胃外科講座教授及分部主任羅英傑則指，部分患者在術後甚至不會出現吞嚥困難，但建議患者起初要頻密進食，正常情況下12星期內吞嚥困難會消退，屆時可以正常速度進食，只有約2%的患者最終因各種因素要拿出磁石環。

於今年11月接受手術的胡先生已持續有10年胃酸倒流和火燒心症狀，甚至一星期出現3次胃酸從鼻倒流的情況，「當初會進行手術時同醫生講過，萬一身體真的不適應磁石可以攞番出嚟，覺得手術至少有得返轉頭」，他稱完成手術至今，不但對生活基本沒影響，胃酸倒流的症狀亦不再出現，只是進食時要特別放慢速度。

此項嶄新的手術將一個細小而靈活的磁石環以微創手術方式植入人體，環繞下食道，以還原正常括約肌功能，透過此設計，能把下食道括約肌維持閉合狀態，防止胃酸及膽汁從胃部逆流至食道，同時可讓食物通過賁門進入胃部，對比傳統胃底摺疊術，新手術治療胃酸倒流的最大好處在於毋須改變胃部結構，並可減低傳統手術可能出現的併發症，對依賴長期服藥控制病情的的胃酸倒流患者提供了其他選項。