今屆立會先後8人被DQ　梁國雄一席懸空至今

終審法院今日(17日)駁回區諾軒和新民主同盟范國威的上訴許可申請，兩人即時喪失立法會議員資格，連同2016年在宣誓風波中被取消立法會議員資格的青年新政梁頌恆、游蕙禎、香港眾志常委羅冠聰、劉小麗、姚松炎及社民連梁國雄6人在內，今屆立法會會期共有8人失去議員資格，其中梁國雄原有的新界東地區直選議席懸空至今，仍未進行補選。

梁頌恆及游蕙禎在2016年10月宣誓期間提到「支那」等辱華字眼及「港獨」言論，立法會主席梁君彥雖然曾批准兩人再宣誓，但律政司向高等法院提出司法覆核，期間更出現人大釋法，最終法庭當年11月裁定兩人宣誓無效。而羅冠聰、劉小麗、姚松炎和梁國雄則被法庭指他們沒有打算進行真誠宣誓，無意履行宣誓責任，有違宣誓原則，最終6人同被法庭宣布自2016年10月12日起，取消立法會議員資格。

值得一提的是，6個懸空議席中有5席已完成補選，但梁國雄就被取消議員資格一事向高院提出上訴，上訴庭去年11月聆訊，至今年2月頒下判詞駁回其上訴，並下令他須支付政府訟費。梁其後再向上訴庭申請往終院上訴的許可證明書，惟上訴庭今年6月頒下判詞，拒絕發出許可證明書，並下令梁需支付13.6萬港元訟費，梁原有的議席懸空至今仍未進行補選。