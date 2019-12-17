21間港街頭小食獲米芝蓮推介　1燉湯店新上榜

又係時候搵嘢食！米芝蓮總部今日(17日)公布最新一期《米芝蓮指南香港澳門 2020》，當中最受港人關注的街頭小食推介，有21間成功入圍，大部分為去年獲推介的舊店，只有位於太子的椰小盅是為唯一一間新入圍小食，它是椰子燉湯專門店，每日賣過百盅燉湯。去年香港有22間街頭小食入圍，現已有2間結業。至於今年獲推介的澳門街頭小食則有8間。

在太子白楊街開設椰小盅的90後老闆Martin表示，1年多前與拍檔投資在此開店，專賣椰子燉雞，採用新鮮東南亞老椰，以清甜椰子汁燉湯，沒有任何添加糖及味精，故湯水帶有椰香的天然清甜味道，真材實料令小店極速成為人氣小店，而他們的椰子燉雞日賣300盅！

香港街頭小食如下：

1.十八座狗仔粉(佐敦)

2.千色車仔麵

3.椰小盅(太子)

4.榴槤樂園(尖沙咀)

5.第三代肥仔

6.Fork Eat

7.合益泰小食

8.Joyful Dessert HOUSE

9.佳佳甜品

10.Kelly's Cape Bop

11.強記美食

12.奇趣餅家

13.豆漿大王(新蒲崗)

14.公和荳品廠

15.坤記糕品

16.麥記美食(北角)

17.媽咪雞蛋仔(尖沙咀)

18.文記車仔麵

19.Owl's

20.蘇記燉蛋

21.The Butchers Club(灣仔)

澳門街頭小食如下：

1.昌盛

2.晃記餅家

3.梁慶記

4.安德魯餅店(戴紳禮街)

5.莫義記

6.世記咖啡(賣草地街)

7.榮記荳腐(澳門)

8.義順鮮奶(澳門)