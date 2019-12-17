涉將軍澳襲警證據不足　商人獲撤控兼領訟費

將軍澳區上月初有大批人士集結，期間兩名男子各被控一項襲警，兩宗案件今日(17日)在觀塘法院再訊。其中一名被告獲撤控，控方反對被告申請訟費，惟辯方質疑若控方證據不足，「當初就唔應該帶上庭」，最後訟費申請獲批；另一宗案件則押後至明年1月4日再訊。庭上裁判官批評控方以英文字母取代涉事警員名字情況不理想。

獲撤控的被告為51歲男子謝永靈，報稱任職商人，謝被控於11月4日在唐明街公園外襲擊警員A及B。控方以證據不足為由，撤銷被告控罪，但反對被告申請訟費。控方指根據案情，當日將軍澳有人堵路，警方接近完成清理路障準備撤退時，被告情緒激動「行出來」挑釁，警員曾施放「胡椒啫喱」，但被告仍撞向警員，雙方有糾纏。另被告當時身上有頭盔和面罩等，認為他是自招嫌疑。

辯方指此案案情簡單，質疑若案情成立，控方理應會繼續檢控，撤控即代表當初已經證據不足。另辯方呈上被告及其中一名涉事警員的醫療報告，其中被告的醫療報告顯示，被告當時頭、背等身體多處受傷，警員則沒有受傷，只是手部觸痛，形容「邊個襲擊邊個，由報告中可以推論」。辯方又指在開庭前才獲知撤控，故確實訟費金額有待確定。

裁判官此時問警員醫療報告屬於警員A或B，批評將警員匿名會帶來潛在難處及不方便，此時法庭觀眾席傳來歡呼聲，裁判官即要求眾人尊重法庭。辯方未能回答，控方補充指是警員B，並解釋把警員名字隱去，是想免卻警員被「起底」及攻擊，承諾在審訊時會披露警員名字。

謝在庭外指撤控是「取回公道」，「畀人打反而畀人告」，形容拘控過程為他帶上心理壓力，又表示會與律師商討，不排除會就事件中受傷而索償。

另一案件被告為30歲男子吳日勤，他報稱任職文員。他被控於11月4日在將軍澳尚德邨尚智樓尚德巴士總站外，襲擊警長A。裁判官應辯方要求將案押後，亦詢問辯方對警員匿名的看法，辯方表示沒有特別反對。