修例風波：失業率升至3.2%　餐飲業8年多以來最差

反修例示威持續逾半年，重創香港各行各業。政府統計處今(17日)發表今年9至11月數據，指經季節性調整後失業率達3.2%，為2017年5至7月以來新高。數字亦較8至10月的3.1%高0.1個百分點。就業不足率則維持亦有1.2%水平。

消費及旅遊行業大受影響，其中餐飲服務活動業的失業率更上升至6.2%，是超過8年來的最高水平，其他多個行業的失業率亦錄得上升。

與今年8至10月比較，9月至11月期間總就業人數由3,843,800人，下跌至3,830,600人，減少約13,200人。同期的總勞動人口亦由3,969,300人下跌至3,956,000人，減少約13,300人。就業不足人數由8月至10月的45,900人，上升至46,900人，增加約1000人。失業率(不經季節性調整)上升主要見於零售業，就業不足率方面，上升主要見於樓房裝飾、修葺及保養業和餐飲服務活動業。

勞工及福利局局長羅致光表示，受到本地社會事件嚴重打擊，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率進一步上升至5.2%，是3年以來的高位。他強調倘若整體經濟繼續轉弱，勞工市場在短期內將會面對更大壓力。