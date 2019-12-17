修例風波：大學站重開無期　工會倡重開出口助接駁

港鐵大學站上月遭示威者縱火，經過1個多月復修仍未能重開，鐵路運輸專業人員協會發言人、工程師張年生今日(17日)視察大學站設施後表示，站內信號系統被破壞，部分房間電線及電纜被燒毀及切斷，復修時間長，月台上用作監察乘客上落車的閉路電視及公共廣播系統仍未修妥，已要求港鐵由結構工程師徹底檢驗車站結構，完成所有安全系統才開站。

大學站月台、月台長室、客務中心、入閘機、售票機等上月遭示威者破壞，張年生和工聯會代表到上址視察45分鐘，並與港鐵人員溝通，對方未有透露何時復修完畢及重開。同行的區議員鄧家彪表示，上月12日大學站被暴力破壞後，港鐵上月中已展開維修工作，70名工人日以繼夜以三更制開工，至今1個多月仍未修妥。

鄧家彪及立法會議員陸頌雄指，現時月台仍可聞到濃烈燒焦味，通訊房及月台熏黑一片，沙田區尤其馬鞍山居民對大學站需求大，建議在本月25日起至月底聖誕長假期局部重開該站B出口，乘巴士接駁馬鞍山巴士總站，可在中文大學下月初復課前作為承受能力測試，運輸署應作好巴士及小巴的交通配合。

鄧續指，大學站月台彎度大，在無幕門情況下，車長站在月台中央難視察列車前後兩端乘客上落情況，閉路電視及信號系統對乘客安全十分重要，希望港鐵盡快修妥，並要向暴徒追究刑事及民事索償責任。他透露，顯示列車目的地及到站間月台屏幕遭破壞，港鐵如未能接駁電源及維修妥，應考慮在開站後人手用大型告示牌，令乘客掌握列車訊息。