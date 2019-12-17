區諾軒范國威失議席不會被追薪　須兩周內搬離立會

終審法院今早(17日)拒絕向民主派區諾軒、新民主同盟范國威就選舉呈請批出上訴許可，二人的立法會議席亦因上訴程序完結而喪失。二人今午曾與立法會秘書處會面，討論有關結束議員辦事處等事宜，有指秘書處將不會追討二人的薪酬，亦要求他們於14天內搬走。

區諾軒和范國威二人今午與秘書處會面，對於須在14天內把辦事處搬離立法會，二人認為臨近公眾假期，需要更多時間處理搬遷事宜，故指14天是不合理，而秘書處則表示會作研究。

至於二人的議員助理安排，他們均表示現時民主派有不少新當選的區議員，會安排助理到相關區議員助理辦事處工作。而遣散費方面，區諾軒認為他們並非辭職，應合乎領取立法會議員在約滿離任時的結束辦事處津貼。

二人除立法會大樓外亦設有辦事處，其中區諾軒指有3個辦事處，其中位於小西灣的辦事處已簽下1年死約，並於明年7月到期，現時正研究是否可轉讓予區議員，否則或須負擔約5萬港元租金。至於范國威方面，他表示屋邨辦事處有3個月的通知期，在這個期間或須自行承擔租金。