再有兩席懸空　政制局稱選管會按情況考慮是否補選

早前參加立法會補選的周庭及劉頴匡因提名無效而提出選舉呈請，於9月先後獲判勝訴，而補選中勝出的區諾軒及范國威則被裁定非妥為當選，終審法院今日(17日)拒絕向區范兩人批出上訴許可，兩人即時失去立法會議席。政制及內地事務局回覆傳媒查詢時表示，相信選舉管理委員會按法例要求及實際情況，考慮是否舉行立法會補選。

政制局指，根據《立法會條例》，區諾軒及范國威在上訴程序終止當日，即今日起不再是議員。按《立法會條例》第35條，立法會秘書處須在知悉議席出現空缺後21天內，即明年1月7日，以憲報公告宣布立法會議席出現空缺。不過填補立法會議席空缺的補選不得在立法會現屆任期結束前4個月內舉行。鑑於明年第三季將舉行大規模的立法會換屆選舉，當中的籌備工作涉及龐大的人力、物力，選舉事務處正全力為換屆選舉作各方面的預備。

發言人又表示，2019年區議會剛結束，選管會須在3個月內向行政長官提交報告書。因此選管會必須認真審視實際具體情況，當中包括人力資源安排，以及是否切實可行等而作出考慮。