修例風波：二噁英無異常升幅　環保署指20年來續下降

警方在過去半年的反修例運動中，發放逾1.6萬枚催淚彈驅散堵路及破壞的示威群眾，外界關注催淚彈釋放致癌物二噁英，影響健康。不過，環境保護署公布最新二噁英監測數據顯示，直至11月香港空氣中的二噁英含量都沒有錄得顯示異常的升幅，反映過去一段時間二噁英沒有大量增加。香港的二噁英水平十分低，而且過去20年不斷下降，現時的年平均約為每立方米0.03皮克，貼近可測量值的下限。

環保署一直於中西區及荃灣定期監測二噁英數據。該署指過去數月的社會運動若曾產生大量二噁英，不論是源自示威者的活動或是催淚彈，監測到的背景濃度也會明顯提升。然而環保署直至11月都沒有錄得顯示異常的升幅。

環保署又指，催淚煙的主要成分CS有氯分子，在高溫下有可能如焚燒其他含氯物料一樣產生小量二噁英。然而，催淚彈爆發時處於高溫的時間極短，因此相比焚燒其他物料所產生的二噁英更少。國際間有數個研究CS在不同溫度所分解的化學物質，所有研究報告均沒有發現二噁英。

香港中文大學在曾經發放多個催淚煙的二號橋及校園不同地點採取泥土樣本，測量到的二噁英含量遠低於安全標準值，顯示催淚煙並沒有引致中大校園的二噁英水平大幅增加，結果與國際文獻的資料相符。同樣，中大在一個被火燒焦的墊褥附近採集含有黑色煙熏物質的泥土樣本，化驗結果發現有較其他樣本的背景濃度明顯為高的二噁英，並且認為這個略高的數值可能是由燃燒塑膠或墊褥的塑膠部分引起，與國際文獻的資料相符合，但濃度並未構成健康風險。