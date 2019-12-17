修例風波：截至12月中　監警會共收逾千投訴

監警會今日(17日)進行公開會議，討論如何在騷亂或混亂狀況下與傳媒聯絡，以及在示威活動中辨識警員身份的最新進展。監警會主席梁定邦指，截至12月中，監警會共收逾千個與反修例相關的投訴。梁指每個投訴均會被視為重要個案，由百多名監察員跟進。

梁續指，首階段報告冀於明年1月底推出，包含的時期由6月9日至7月1日，另加上7月21日元朗事件、8月11日葵涌及太古事件、8月31日的太子站事件及新屋嶺事件。梁期望報告可為市民帶出事實及整個事件的大場景，另亦希望透過報告為警方提出建議以減少投訴，希望社會看報告後再決定下一步如何處理。

警察公共關係科警司高振邦表示，傳媒聯絡人員約有200人，大部分均屬兼任性質。至於6月後反修例示威發生後，吸引大量傳媒到港採訪，加重傳媒聯絡隊人員工作量。他指，警方自6月就有563人次執行傳媒聯絡工作，較5月的54人次，增加約10倍；而近月每月平均出動逾700人次。

高振邦表示，警方較多情況遇上記者「零距離」採訪，構成警方行動時須顧及安全問題；又指須辨識記者身份和保持人員安全。監警會委員劉文文提及學生記者安全問題，主席梁定邦亦要求警方和其他大學院校的新傳系教職員溝通。有委員問警方除了叫現場記者「企開啲」外，還會怎樣方便記者採訪；高表示，傳媒聯絡希望盡快處理事件，又指警方工作不外乎推進、掃蕩和使用暴力，但由於安全問題，故需要記者行開讓出視線。

至於行動呼號方面，投訴及內部調查科總警司麥衞文表示，行動呼號由11月27號開始試行，現時已經全部作前線示威行動的人員都有行動呼號，並已發出約1.4萬張。有關行動呼號利用藍卡發放，置於其戰術背心，而速龍小隊亦有相應呼號置於頭盔。