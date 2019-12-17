警協會阻公開選民資料案　選管會指爭議不涉私隱

代表選管會的大律師稱市民登記成為選民，已等於同意公開個人資料。

警察隊員佐級協會早前申請司法覆核，要求禁止公眾查閱選民登記冊中的姓名和地址資料，以防警察被「起底」，案件經兩日聆訊後於今天(17日)審結，法官決定另定日子判決。

代表選管會的大律師接續昨日(16日)陳詞，指員佐級協會提起今次爭議其實並不涉及私隱問題，因為當市民登記成為選民，已等於同意公開其個人資料。大律師亦指出，讓公眾查閱選民資料，有助揭發登記冊問題。

於員佐級協會興訟後獲准加入訴訟的香港記者協會指，傳媒作為行政立法司法以外的第四權，對社會的權力制衡有重要作用，就算選管會克盡己任，亦不能替代傳媒的監察角色。而新聞從業員如何履行其調查採訪的專業責任，亦不需要申請人去決定。

記協一方指香港地小人多，選舉容易受「種票」操控，當中以選區細少、選民人數較少的區議會選舉尤甚。區選有些選區，勝敗可以只差不足10票，因此保持選舉資訊公開透明便尤其重要。大律師批評員佐級協會未能舉出證據，證實登記冊資料與「起底」的因果關係。此外，大律師亦指對調查「種票」問題，選民登記冊有其獨特重要性，不能由公司註冊或土地註冊資料代替。基於上述理由，記協一方認為應維持現有容許查閱的做法。