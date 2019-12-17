涉收百萬佣金轉介客戶　銀行分行前經理遭廉署起訴

廉政公署今日(17日)落案起訴1名銀行前經理及1名找換公司東主，控告二人涉嫌串謀收取非法佣金逾100萬港元，以轉介該銀行的客戶予該找換公司以匯款逾8300萬元人民幣，兩名被告已獲廉署准予保釋，本周四(19日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

案發時45歲的張玲珠為中信銀行(國際)有限公司(信銀國際)禮頓道分行經理，該銀行有向其客戶提供收費的匯款服務，57歲的龐翠葵則是景緻貿易董事兼總經理，該公司以商業名稱景緻找換提供貨幣找換和匯款服務。兩人同被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。

根據內地的外匯管制，每人每年不可透過銀行系統由內地匯出多於5萬美元或同等幣值的金額到香港，控罪指二人涉嫌於2016年4月7日至9月2日期間，一同串謀使張在無合法權限或合理辯解下接受數筆佣金，作為轉介信銀國際的客戶到景緻貿易，把款項從內地匯入該些客戶指定的香港銀行帳戶的誘因或報酬，據悉，6名信銀國際的公司或個人客戶獲轉介予景緻貿易，涉案的多筆匯款共逾8300萬元人民幣，而涉及的非法佣金共逾100萬港元，信銀國際在廉署調查案件期間會提供全面協助。