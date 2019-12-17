上半年致命工傷同比增逾半　議員批相關法例修訂無下文

勞工處資料顯示，今年上半年發生121宗職業致命個案及11宗工業致命個案，分別較去年上半年增14.2%及57.1%。港府去年已計劃大幅提高職業安全和健康相關法例的罰則，多名立法會議員今日(17日)在立法會人力事務委員會中追問進展，批評提高罰則一事至今「只聞樓梯響」。議員尹兆堅批評，「工傷一宗都嫌多」，政府今年3月已在委員會遞交有關調整罰則的文件，當局亦早已知道香港有關職安健的法例較其他先進國家落後，他指「(香港)廿年無修訂」，但該局一直沒有交代進展。

勞工及福利局副局長徐英偉承認，香港有關職安健的法例較其他地區落後，亦20年來沒檢討，而相關法例正進行草擬工作，惟他坦言沒信心可在今屆立法會會期內，將法案遞交到立法會，因勞工處正處理多條法例修訂，加上立法會進展緩慢。徐強調，會加快草擬法案的工作，冀在今屆政府任期完結前，將法案遞交到立法會。勞工界立法會議員陸頌雄隨即批評徐「亂噏」，陸炮轟立法會因有議員濫用議事規則而令內務委員會無法運作，但此並不是政府工作緩慢的藉口。

根據現行的《工廠及工業經營條例》和《職業安全及健康條例》及其附屬規例，僱主如被定罪可被判罰最高2000港元至50萬港元，以及監禁3至12個月。勞工處建議調高最高罰款額，增加至原來的6倍，即300萬港元，而最高監禁刑期由6個月提高至2年，同時會引用「一般責任」條例，針對性檢控嚴重工業意外個案的僱主或東主或處所佔用人。