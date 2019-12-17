身份認同差距擴大　自稱香港人比率創九七新高

反修例風波發生至今已半年，香港民意研究計劃今日(17日)發表最新的市民身份認同調查，發現受訪者對「香港人」的認同感、重要性甚至認同指數排名仍然維持第一。另狹義或廣義自稱「香港人」的比率錄得1997年有紀錄以來新高。

香港民研在本月初訪問約1000名市民，以0至10分評分，受訪者對「香港人」和「中華人民共和國國民」的認同感，分別為8.51分和5.24分，重要性則為8.42分和4.99分。認同指數以0至100分計算，認同「香港人」和「中華人民共和國國民」的指數分別為82.6及49.6分，後者身份認同指數雖較半年前的46.2分高，但仍是所有身份中評分最低。結果顯示，兩者數據差異趨勢愈來愈大。

另外，調查亦就「香港人」和「中國人」身份作出分析，發現55%自稱「香港人」，11%自稱「中國人」；78%認為自己是廣義的「香港人」，21%認為自己是廣義的「中國人」，無論狹義或廣義地自稱「香港人」的比率，都比同樣定義的「中國人」比率高。其中狹義或廣義自稱「香港人」的比率更錄得1997年有紀錄以來新高，相反廣義自稱「中國人」比率則錄得1997年來新低，顯示近年中港矛盾加深。

另按年齡層分析，高達82%的18至29歲受訪者自稱「香港人」；自稱「中國人」的最高比率則是50歲或以上受訪者，有16%，18至29歲受訪者自稱「中國人」僅2%。