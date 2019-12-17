涉偽造報價較高價單　設計公司東主遭廉署控9罪

一名設計公司東主涉嫌就香港大學多項設計及印刷項目，偽造及使用另一間設計公司報價較高的虛假報價單，廉政公署今日(17日)落案起訴9項罪名，包括6項偽造及3項使用虛假文書，違反《刑事罪行條例》。被告將於本周四(19日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯，他已獲准保釋等候應訊。

被告是35歲黃名頌，為Going Merry Design Company (Going Merry)獨資東主及經營者，公司從事設計及印刷業務。港大醫學院於2017年5月至2018年6月期間進行了8項報價項目，為其4份刊物挑選設計及印刷服務供應商，刊物包括1份院慶特刊、2份紀念特刊及1份期刊。

被告面對的6項偽造控罪指，他涉嫌於2017年5月2日至2018年1月15日期間，製造6份看來是由另一間設計公司發出，為該4份刊物提供設計及印刷服務的虛假報價單。被告涉嫌製造該等報價單，意圖由他或其他人藉使用它們而誘使港大財務及企業管理處職員接受它們為真文書，因而作出或不作某些作為，以致對該等職員或其他人不利。

其餘3項控罪指被告涉嫌於2017年10月31日及2018年1月15日，使用其中3份上述虛假報價單，誘使港大財務及企業管理處職員接受它們為真文書。

廉署調查發現，該設計公司的設計及印刷報價單總值逾86萬港元，而Going Merry則以逾70萬港元獲判有關設計及印刷項目。