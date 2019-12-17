政Whats噏：內會癱瘓拖法案進度　議員研究過牆梯

立法會內務委員會運作已被癱瘓咗兩個月，至今仲未選出主席，預計呢個情況仲要持續一段時間，有唔少已經完成首讀嘅法案工作受到影響，進度原地踏步。呢個議會狀態並唔理想，好似有議員已經努力翻閱《議事規則》，諗計減少影響喇！

內會嘅情況早已被人形容為「停擺」，搞到政務司司長張建宗都要出聲講述影響，好似今個立法年度首讀咗嘅7條法案，都仲未能夠交畀內會決定係咪成立法案委員會，另亦有5條由法案委員會完成審議嘅法案又交唔返畀大會恢復二讀。

早前就有議會中人擔心，法案成立唔到法案委員會審議，政府或者會繞過法案委員會直接交上大會恢復二讀，好似半年前政府處理《逃犯條例》修訂嘅程序一樣。任何事情令人聯想到《逃犯條例》實會添加爭議同阻力，有立法會議員就研究緊呢一個方法去解決問題。

話說早前議員吳永嘉提出嘅議員法案《2019年聖約翰學院(修訂)條例草案》首讀，呢個修例同公共政策無關，而係令聖約翰學院嘅條例同規定可以有更切合實際情況，好似畀學院有權力去借入款項或籌集款項等。呢條議員法案已交返畀內務委員會處理，睇吓有冇需要成立法案委員會作出跟進，所以受內會現時情況影響，要等選埋主席先可以處理到囉！

不過，吳永嘉就有意去信內會主席李慧琼，請佢幫手諮詢全體議員對修例有冇反對意見，如果無人反對就希望唔使等到內會完成選舉正、副主席完先決定成唔成立法案委員會。吳永嘉就話如果李慧琼唔幫忙做諮詢，佢都有計劃自己去做諮詢，而呢次修例純粹民生項目，希望唔會有人反對，睇嚟佢都好有決心要盡快做到修例。

睇返立法會日誌，立法會喺12月只有3星期有大會，已經開咗兩次，只剩返聽日嘅大會，而1月份亦都得兩次，因為撞正聖誕節同農曆新年，數埋可以開到內會次數並唔多，好大機會會停擺到明年2月，如果吳永嘉呢招成功，睇嚟真係慳返唔少時間，唔知佢個如意算盤打唔打得響呢？