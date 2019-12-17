政Whats噏：新田鄉土地惹爭議　鄉議局執委擬圍地政總署

新界土地擁有權惹爭議。話說今日(17日)新界鄉議局執行委員會會議臨近尾聲，突然有執行委員話政府通知部分村民，話佢哋霸佔官地，仲插咗幾個寫有「政府土地」嘅牌，要求村民停止使用有關土地喎，搞到台下突然群情洶湧。喺熱烈討論期間，部分執委仲叫囂「反正冇咗禁蒙面法，不如有樣學樣啦」，要求鄉議局副主席莫錦貴帶幾千個村民，戴起「豬八戒面具」去圍堵地政總署喎。

咁鄉議局會唔會真係派人圍堵地政總署呢？莫錦貴話「梗係唔會啦，佢哋講笑咋！」但佢話呢個問題都需要解決，事關以前香港地多人少，好多土地都未發展，而當時新界村民嘅土地需要向政府支付地稅，一千幾百尺嘅土地都淨係需要支付幾毫子。但村民有土地「吉」咗喺到冇用，覺得冇必要交錢，又冇人諗過土地喺幾十年之後可以咁值錢，久而久之就造成呢個情況啦！

今次政府拎返新田鄉嘅土地，導致部分村民不滿，但莫錦貴話其實喺法律層面上，政府今次嘅措施一定啱嘅，但法律不外乎人情，希望政府酌情處理啦。為咗平復村民嘅情緒，佢話會盡快打電話畀地政總署，同有關官員商討，睇吓有乜嘢辦法可以解決問題，但就保證一定唔會搵人圍堵地政總署喇！