政Whats噏：邱騰華打頭陣開Live　 網民寸唔識就咪做喇

面對近半年社會亂局不斷，政府一直被指未有回應民間訴求，日前政府就指派一系列局長喺Facebook(Fb)大玩網上直播(開Live)，打算拉近同網民嘅距離。第一個開Live嘅官員係商務及經濟發展局局長邱騰華，但佢今晚(17日)近50分鐘嘅直播無人吼，仲畀網民寸局長唔識做直播就咪做喇，仲話點解唔播片算呢？

其實政府搞咁大場大龍鳳都係想拉近同市民嘅距離，之但係睇返喺商經局官方Fb專頁直播嘅「和你傾經濟」，其實最高峰收看人數唔夠170人，若果同政府早前搞嘅社區對話會邀請150人嘅名額相比，更加只係僅僅多咗10幾人，更有網民留言寸局長，仲話原來「與民對話」就係少人喎！睇嚟政府想搞好對話，第一樣要諗嘅反而係點樣吸引多啲觀眾。

雖然睇局長直播嘅人唔多，但其實大家都應該將焦點放番喺內容上。之不過就有唔少網民批評局方過分將內容放喺自己準備好嘅議題上，全程好似「自己講自己」，鬧爆邱騰華同兩位主持唔睇即時留言嘅話邊算係直播，更加寸局長求其拍條片咪得囉！去到最後主持人借啲椅問局長幾時會有下一場Fb Live？邱騰華就即刻提醒一眾網友下次會係勞工及福利局局長羅致光。唔知出名IQ高嘅羅局長又會點樣解決呢兩大難題呢？