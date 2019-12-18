十一月旅客斷崖式暴跌過半　旅發局除夕取消煙花倒數

訪港旅客跌幅加劇，除夕煙花被迫改為激光匯演。反修例風波持續逾半年愈演愈烈，嚇怕中外旅客，旅遊發展局上月錄得訪港旅客只有二百六十萬人次，按年急跌五成六，是○三年沙士以來錄得最大跌幅，明言對聖誕節刺激旅客回升不敢寄予厚望。基於風波至今仍未有平息迹象，旅發局經風險評估後，決定取消今年除夕煙花倒數活動，改為十分鐘的加強版「幻彩詠香江」大型燈音樂匯演。

繼今年十月份錄得訪港客量按年下跌四成四後，旅發局昨(17日)宣布，訪港旅客的跌幅在上月再度出現斷崖式暴跌，跌幅達五成六；十一月每日訪港旅客由去年同期的廿萬，大減至只有約八萬八千人次。而香港中文大學及理工大學校園上月被佔據期間，香港鐵路及交通幾陷半癱瘓，當時訪港內地旅客跌幅更達六成七，而短途市場訪客量同樣受到大衝擊而減少。而本月首十日，訪港旅客按年下跌五成，顯示跌勢未有緩和的迹象。而今年一至十一月整體訪港旅客有五千二百萬人次，按年下跌一成。

面對旅客暴跌，程鼎一坦言，對聖誕訪港旅客量回升不敢寄予厚望，但仍會繼續向海外宣傳香港，本月六日起推出「HONG KONG IS ON」優惠推廣，主力吸引南韓、泰國、印度、印尼及菲律賓等東亞南市場旅客，今日(18日)起更推出香港版平台，讓港人同享折扣優惠。目前已結集零售、餐飲、酒店、航空公司等逾五百個商戶參加。程希望優惠吸引更多短途客訪港的同時，亦可刺激港人及在港居住的外國人消費，並鼓勵港人向海外親友推廣。展望未來，程鼎一指明年三月有香港藝術節，四月有國際七人攬球賽，若香港社會回復平靜，料海外旅客會回流香港。

據網站介紹海洋公園、天際100香港觀景台的成人門票有買一送一優惠，多間食肆亦提供超值餐飲折扣優惠，部分美食優惠由三折至六折不等。有食肆推出周末自助餐，由原價千多港元減至約四百港元，有多達百款中式美點任食。

至於除夕煙花倒數活動會否如期舉行，旅發局指，經風險評估後，決定取消相關活動，取而代之是十分鐘的加強版「幻彩詠香江」大型燈音樂匯演，屆時部分大廈樓頂會發放煙火，會展中心外牆將設有大型倒數鐘，倒數活動會在網上轉播，市民觀賞煙火的同時可參加大抽獎，獎品有逾萬份，詳情稍後公布。此外，本周五(20日)起，中環皇后像廣場亦會擺放由國際團隊操刀設計的LED燈聖誕樹。