修例風波: 西九指揮官談理大風波　又指暴徒私了衰過黑社會

歷時13日的理工大學危機，1300人被捕、700人被登記資料、約4000個汽油彈被檢獲，均破警方紀錄，負責處理事件的西九龍總區指揮官卓孝業指，當日曾部署飛虎隊狙擊手，但警方從來沒有想過要強攻，而是以和平手法解決事件，兵不血刃。對於外界批評警方圍堵理大多日隨時引發人道災難，他直言：「容許有人違法冇後果，咁先係法治災難同民智災難！」他又指，過去半年到處破壞的暴徒不是「私了」，而是「私刑」,甚至比黑社會更惡劣。

曾在警方記者會上說了一句「等緊暴徒道歉」而令人印象深刻的卓孝業，加入警隊37年，將於明年2月退休。他昨接受訪問時指，理大危機是他任內處理過最難忘的事件，共涉及2000多人，包括800名步出理大校園被捕的人士，500名在校外聲援被捕的人士，另有700人被登記資料，其中400人需送院，餘下300人於18歲以下，當中最多是14、5歲的中學生，令他相當傷心，因愈來愈多年輕人犯事，瀰漫不守法意識，被其他人利用。

最嚴峻是上月18日凌晨，示威者十分瘋狂，汽油彈從四方八面襲向警方，遍地玻璃樽，如同草菅人命,有女警被200多名暴徒包圍一度高呼救命,有暴徒向清理路障的人士投擲硬物，歷史性癱瘓紅磡海底隧道。警方隨即召喚6大總區應變部隊前來增援，相信多達1800人，之後展開十多日包圍理大的行動，警方一直希望以和平的手法解決問題，從來沒有想過強攻，即使部署飛虎隊狙擊手，亦只是預案。

被問到警方包圍理可能製造人道災難,卓指,「示威者想開,我哋畀佢哋離開!」反問「如果容許有人犯法冇後果,才是法治災難,民智災難。」

過去半年，示威者不斷破壞目標店舖，又美化為裝修，大部分時間從事反黑工作的卓孝業指：「我唔係要美化黑社會,但暴徒嘅行為同黑社會冇分別，甚至比黑社會更惡劣！」他又指：「我睇唔到呢啲行為，同佢哋爭取5大訴求有咩聯繫，如果佢哋係想令到個社會更美好，就唔會一言不合就打人，但我想話畀你哋知，咁樣係錯。」又指從沒聽過違法可以達義,只有以法達義。」

他又指，單是西九龍總區，暴徒於總區多間警署投擲汽油彈達60次，單是旺角警署便達40次,對於831太子站事件是其中一個觸發點，卓指警方已多次解釋，希望市民可觀察他們的言行，對他們有信心，而反修例事件令警民關係惡化，催淚彈亦被指帶來環保危機,他坦言：「可以講係莫須有，連警察呼吸，都係污染空氣。」令他最痛心是有同事及家屬被起底，有警察子女在校內被高年級同學欺凌，小息時被人在枱上劃滿侮辱字句。

為應對示威,警力被分薄，卓指區內的罪案數字確實有所上升，尤其是9月至11月後，的確較6至8月明顯上升，車內盜竊案件上升1倍，個別地區的爆竊案，如九龍城、土瓜灣，因三無大廈較多，相信亦上升5成。他預期聖誕節及除夕仍會有示威，警方會視乎規模作出部署,但他無悔延任4個月，冀示威可以盡快平息。