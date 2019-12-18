回歸20周年　習近平今訪澳門3天

國家主席習近平今日（18日）抵達澳門，一連三日出席澳門回歸二十周年慶典的一系列活動，包括周五（20日）出席慶祝澳門回歸二十周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮，隨後會見澳門新任行政、立法及司法官員。為確保習近平到訪行程安全及活動順利，澳門保安安排嚴密，治安警及海關一連多日聯合檢查使用澳門各陸路口岸的車輛，有商界指澳門經濟多元發展離不開中央支持，盼領導人訪問期間公布惠澳政策好消息。

今年是澳門回歸二十周年，習近平今日下午率領中央代表團抵達澳門，將於機場對傳媒發表講話，澳門新聞局指習近平將接見現任特首崔世安，明日陸續會見澳門特別行政區現屆官員及澳門各界人士，並於當日傍晚出席由特區政府所設的歡迎晚宴及慶祝澳門回歸祖國二十周年文藝晚會。及至周五上午，習近平將出席慶祝澳門回歸二十周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮，隨後會見澳門特別行政區新任行政、立法及司法官員等，同日下午完成行程後離開澳門。

為了迎接習近平到訪，澳門多個執法部門已加強安保工作，其中澳門國際機場南北兩個停車場已封閉至周六，而海事局指外港航道、氹仔航道、往內港航道及九澳港航道因應需要，設立臨時管制及禁航措施；治安警與海關則由昨日起至周六聯合檢查使用澳門各陸路口岸的車輛，包括港珠澳大橋、關閘、路氹城及珠澳跨境工業區出入境口岸，料口岸車輛輪候時間較長；輕軌公司則指，因應政府特別安保工作安排，輕軌氹仔線今日下午一時起至周五暫停客運服務。

對於習近平於澳門回歸二十周年之際來澳，中總副理事長黃國勝指自己與所有老百姓一樣，期望領導人來澳會有惠澳政策好消息。黃解釋，作為大灣區中心城市的澳門為微型經濟體，在大灣區城市中自然資源最缺乏，人口資源、經濟規模最小，相對灣區其他城市，澳門在共同打造區域經濟所面對的難度可能較大，故他盼望中央給予惠澳政策好消息。