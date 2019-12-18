世紀涉貪案最後一名被告　許仕仁料今刑滿出獄

入獄已五載的前政務司司長許仕仁料於今日(18日)刑滿出獄。許仕仁在二○一四年十二月被判囚七年半，惟基於在囚人士在獄中行為良好可獲扣減三分一刑期，據知他可於今日獲釋。現年七十一歲的許將成為該宗被喻為「世紀涉貪案」的最後一名出獄被告，案中其餘三名被判囚的被告，包括新地聯席前主席郭炳江、港交所前高級副總裁關雄生及新地前執董陳鉅源，均已在過去一段時間先後刑滿出獄。

該宗震驚政商界的巨貪案始於二○○五年許仕仁上任政務司司長前，當時他接受新地八百五十萬港元，而他在離任後再收取新地一筆一千一百多萬港元的款項。廉政公署在○八年收到匿名舉報後展開調查，其後正式落案起訴涉案人士。許於一四年被裁定公職人員行為失當、串謀公職人員行為失當及串謀賄賂公職人員等多項罪名成立，被判監七年半，是回歸以來首位貪污罪成的政務司司長。

許於一六年向終審法院申請終極上訴許可，其中串謀公職人員行為失當罪的上訴申請獲法院受理，惟有關上訴於一七年被終審法院駁回，許需繼續在赤柱監獄服刑。港府亦於一八年刊憲宣布褫奪其金紫荊星章及大紫荊勳章，其太平紳士委任亦被撤銷。對許仕仁出獄，懲教署早前曾表示為保障個人私隱，該署不會作出評論。