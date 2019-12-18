修例風波：庫房紓困未就位　千億財赤已殺到

香港經濟陷入困境，美資大行摩根士丹利發表報告，預期香港將連續兩年錄得財政赤字，料港府財政儲備會減少一千四百三十億元，意味期內財赤至少超過千億元。該行形容，港府已公布的多項紓困措施，落實速度緩慢，而且不足以抵銷近期經濟放緩的衝擊。

該行分析，港府今年賣地收入減少，以及過去四個月推出三輪紓困措施，涉資總額達二百五十億元，會導致香港出現十五年以來首次財政赤字，料香港今年及明年兩個財政年度，赤字規模分別為本地生產總值（GDP）的百分之二及百分之三。

對於香港企業及就業市場均持續受壓，摩根士丹利建議港府在下個財政年度，推行一次過個人及企業減稅措施、延長減免租金及公共收費，推出更優惠的企業信貸擔保計劃，以及更多就業支援措施，包括為畢業生、中年人士及傷健人士提供就業資助，並直接創造新職位，以吸納失業人士。

社會動盪不僅衝擊香港的經濟，更加可能累及其國際金融中心地位。上海商業銀行研究部主管林俊泓坦言，政府要居安思危，隨時戒備香港作為國際金融中心褪色風險，但金融中心是經濟發展金字塔中的塔頂，需要有硬件及軟件等多方面的配套，儘管許多其他地區都希望成為金融中心，但絕非易事。