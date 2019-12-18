修例風波：離港資金　首選落戶星洲美國

香港局勢動盪削弱市場信心，若投資者為避風險而撤離香港，便需另覓市場投資。分析認為，金融市場成熟程度、投資機會及經濟前景等，均為投資者考慮存放資金選址的因素，新加坡及美國往往成為香港資金流走時的首選目的地。

光大銀行香港分行金融市場部總經理兼聯席主管顏劍文認為，新加坡金融市場成熟及產品種類豐富，而且與香港屬於同一個時區，各方面條件均貼近香港市場標準。此外，企業於新加坡設立處理內部資金的財資中心總部，亦可享當地稅務優惠，成為資金聚集的「自然選擇」。

同時，顏氏認為美國經濟及股市表現強勁，加上中美貿易談判氣氛向好，認為美國股市有吸引力，與新加坡同樣能吸納資金流入。

事實上，市場一直視新加坡為香港資金的熱門「避風港」，例如新加坡外幣存款於香港反修例風波期間持續增長，截至十月份，總額為154.7億新加坡元，較五月底時暴增1.17倍，創有紀錄高位。新加坡金融管理局局長孟文能早前亦曾承認，香港有小量資金流入新加坡。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷認為，資金選擇目的地時，會衡量風險及回報兩大因素，如果投資者對香港股市表現失望，需要另覓投資目標，預計流向新加坡之外，亦有機會選擇日本及台灣市場。