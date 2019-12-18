東方日報A1：社會動盪　港急劇邁向空心化

反修例暴力示威未見遏止，香港經濟被內憂外患夾擊，資金正在迅速流走。英國央行英倫銀行指出，自四月起約有50億美元（約390億港元）資金從香港投資基金撤出。資深銀行家更警告，若失業率持續上漲並拖累樓價表現，或觸發物業市場炒家沽貨離場，勢釀成新一輪走資潮！最新公布本港失業率已急速上揚，樓市又頻現劈價潮，香港正急劇邁向空心化。

英倫銀行於半年度金融穩定報告指出，近月示威活動重創香港經濟，同時令政治風險上升，該行更估算香港因此流出約50億美元資金，相當於香港本地生產總值（GDP）約1.25%。值得關注的是，財經媒體彭博引述香港的兩間大型外資銀行滙豐和渣打亦擔憂，隨着市場避險情緒加劇，留意到有香港富裕客戶在海外開設銀行帳戶。

星展銀行（香港）財資市場部董事總經理王良享解釋，下半年香港社會局勢不穩，加上中美貿易談判進展緩慢，拖累投資氣氛轉差及港股表現偏弱，均有可能導致資金流走。

他續指，目前中美已達成初步貿易協議，如果本地示威情況持續降溫，有助降低資金流走意欲。不過，香港走資危機仍未完全消散，假如失業率持續攀升令樓價下挫，物業市場炒家或會隨即撤資，有機會再觸發走資潮。

今年香港經濟已陷入技術衰退，各行各業經營陷入寒冬，裁員潮導致失業率揚升。政府統計處最新數據顯示，九月至十一月期間的失業率為3.2%，較八月至十月上升0.1個百分點。渣打銀行更預計，本地經濟困境難於短期內反彈，失業率或於明年底進一步攀升至4.8%。

香港政治局勢不穩，光大銀行香港分行金融市場部總經理兼聯席主管顏劍文指，個別行業或機構將資金撤出香港不足為奇，並坦言對走資風險不能掉以輕心，認為投資者正觀察政治局勢，一旦事態轉差，資金或再度逃離香港。

有「基金教父」之稱的雷賢達認為，於社會不穩下，資金出現流走情況是正常不過。因為香港是開放市場，資金可以自由流動，當社會動盪拖累投資信心，以往過分集中投資港股的投資者，或會選擇轉投其他市場分散風險。

然而，香港金融管理局回覆本報查詢時表示，英倫銀行金融穩定報告提及的50億美元，可以是指投資者之間的資產調配，未必一定涉及貨幣兌換，又指局方看不到有明顯資金流出港元或銀行體系，銀行體系近月的存款總額沒有發現異常變動。

至於近日港元匯價轉強，昨日高見7.7861兌每美元，但王良享相信，資金只會短暫流入香港，其勢頭不會持久，預計未來港元匯價升勢有限。

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