綠色先鋒：聖誕惜物　廢棄物創作裝飾

臨近聖誕，商場、景點紛紛添上聖誕新裝，聖誕樹及裝飾隨處可見，惟歡騰過後往往造成浪費，聖誕飾品只落得被棄置下場。建造業零碳天地近日打造環保「COME LOW」聖誕園區，邀請藝術家以廢棄物品製作聖誕樹及藝術裝置，物盡其用之餘，希望叫人反思歡度佳節引發的環境問題。

走進位於九龍灣的建造業零碳天地，首先映入眼簾的是一輛聖誕鹿車，然而4隻「鹿」看起來卻是與別不同，以4輛廢棄單車添上吹氣鹿角及可愛卡通鹿臉創作而成，而鹿車拉動的亦非帶上禮物的聖誕老人，而是一個以大量回收汽水罐壓製而成的正方形地球。藝術裝置設計者海潮解釋，方形的地球象徵人類若再不採取行動愛護地球，這星球便會因盡受破壞和污染而被扭曲變形。

再走入園區，兩棵另類聖誕樹矗立眼前。其中一棵以毛公仔和玩具樣板作材料，層層掛起作為裝飾，取代常見的樹葉和聖誕飾物。另一棵則以廢棄汽車輪圈蓋交疊，構築成一棵五彩繽紛的聖誕樹。湊近觀看可發現，毛公仔及汽車輪圈蓋其實仍然簇新，海潮嘆謂，收集物料時亦大感可惜，當中不少甚至是曾使用便已棄置，直言港人在「浪費方面都好犀利」。

不少關注本地藝壇的人都知道海潮是本地沙畫藝術家，他其實亦涉獵藝術裝置及話劇等。他坦言本身愛好環保，認為每逢聖誕佳節，張燈結彩過後不少裝飾物即被棄置，造成極大浪費，故希望透過作品，讓人在打卡欣賞之餘，亦能對環保問題作出反思。

「我哋細個冇咁多資源，要玩具就自己落手落腳整，亦都會好好珍惜，到依家大家擁有嘅資源多咗，好多嘢就唔再珍惜。」海潮對都市人浪費成風感到惋惜，當物品出現破損時，不少人隨即扔掉，而非修補再造，但其實許多所謂垃圾尚有價值。他舉例，原來淪為垃圾的單車，改裝後成為漂亮鹿車，吸引不少人打卡之餘，甚至有人希望收購，顯示出只要花點心思，廢棄物的價值和下場就能截然不同。

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