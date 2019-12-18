探射燈：威嚇營銷投訴增　設冷靜期歎慢板

關於健身行業的投訴數字有上升趨勢，今年頭10個月，海關共收到逾500宗涉及具威嚇性營業行為的投訴，較去年全年的300多宗增加70%；而健身及瑜伽行業就佔總投訴80%。政府今年初就健身及美容行業的服務合約設冷靜期，展開為期3個月的公眾諮詢，籲各方就3日或7日的冷靜期方案發表意見。

一直提倡就預繳式消費設立冷靜期的深水埗區議員袁海文承認，冷靜期不能解決所有問題，但最有效減低消費者因不良營銷手法招至的損失，亦容易讓他們區分良心商戶。他指冷靜期愈長對消費者的保障愈大，而政府提出的2個方案相對溫和，他認為5萬港元或以上的服務合約應至少有14天冷靜期才能保障消費者。

「過往咁多年政府冇做嘢，個惡果就要市民承受。」袁認為冷靜期立法已討論多年，如今才展開諮詢，步伐相當緩慢。面對美容業界強大的阻力，他相信與行業多年來仰賴病態的銷售手法有關。他希望法案可於明年7月立法會會期屆滿前通過，使消費者的權益得到保障。

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