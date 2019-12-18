探射燈：健身課程五花八門　教練質素良莠不齊

雷雄德指政府目前沒有規管健身教練的資歷，致使其質素良莠不齊。

因為健身教練疑指導一個錯誤動作，苦主蔡小姐頸椎椎間盤突出，手術和漫長的復康過程使她損失約百萬元，惟健身中心職員卻強調該公司所有教練均有「運動治療牌」。有關牌照是否真正存在？健身教練近年如雨後春筍，其資歷是否獲得認證？

香港浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德指出，醫管局和政府並沒有就運動治療的課程作專業認證，私人機構開辦的相關課程質素成疑。他建議病人如蔡小姐般有嚴重傷患或曾進行手術，應尋求物理治療師的協助進行復健運動，而一般健身教練的基礎知識未必足夠處理涉及骨骼系統、腰椎、頸椎疾病的病人。

雷又指，坊間的健身教練課程五花八門，健身教練質素良莠不齊。目前政府沒有規管健身教練的資歷，全靠業界自律。他指，浸大的「體適能導師證書」、中國香港體適能總會的「體適能基礎證書」和「器械健體導師證書」等均獲康文署認可符合申請該署教練的資格，消費者可根據教練的資歷和口碑小心選擇。

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