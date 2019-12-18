探射燈：預繳式銷售無保障　健身變傷身　百萬買教訓

經濟轉差，預繳式銷售的行業首當其衝。有多間分店的健身中心日前突然結業，有苦主損失約50萬港元，有苦主更因健身導致頸傷，連醫療費損失約百萬元。有關注人士認為，針對美容及健身行業的強制性冷靜期諮詢至今仍「冇聲冇氣」，建議政府同時研究立法限制服務合約年期，加強保障消費者。

陳小姐去年3月被有關健身中心的職員以免費試堂推銷，購買3年健身會籍和120堂私人訓練堂，涉款逾10萬港元。之後教練多次游說她「加堂」，陳再先後10多次購買共600多堂私人訓練堂，共花去約50萬港元。

健身中心上月突然結業，她仍有逾80%課堂仍未開展，50萬港元「凍過水」，並已通報消委會、海關等。陳3年前亦因另一間大型連鎖健身中心倒閉而損失慘重，無奈再次成為苦主。

椎間盤曾經動過手術的蔡小姐，去年底以約1.2萬港元購買5年半的健身會籍，今年3月再購買私人訓練服務，職員強調所有教練均有「運動治療牌」。惟至第2堂訓練，教練指導的動作使她劇痛近2星期，及後磁力共振檢查出頸椎椎間盤突出，導致她頸痛、上臂麻痹、頭暈，連行動亦不便。

蔡需接受5個多小時的大手術，頸上留疤，至今出入仍需靠拐杖，醫療費用高達60萬港元，加上8個月的病假，累計損失約100萬港元。

健身中心合約魔鬼條款處處，執業大律師陸偉雄指，當進入清盤程序，公司會按優次償還債項，顧客位列名單較後位置；加上合約列明各項免責條款、含糊的申索對象，他直言顧客獲索償機率極低。

關注消費者權益的深水埗區議員袁海文指，中小型健身、美容公司流動現金不穩定，靠顧客預繳費用維持營運，易受外圍經濟影響。他認為政府應立法限制服務合約不得超過特定年期，公司亦需提供證明可履行合約；海關亦應加強「放蛇」執法。

海關發言人回覆指，商戶若使用騷擾、威逼等手段，可能觸犯《商品說明條例》。2017年至今年10月底，海關就涉及「健身服務」的舉報成功檢控3宗個案。

消委會回覆指，至今收到345宗有關該健身中心結業的投訴。今年1至11月，消委會共接獲1000多宗涉及健身中心的投訴，較去年全年多20宗。

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