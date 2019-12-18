網民熱話：醒目外傭突「hang機」　肉餅連袋蒸？

再醒目的外傭也有「hang機」的一日？近日有僱主上網分享，指家中外傭姐姐將未溶雪的肉餅入袋，直接放上蒸架蒸熟，令僱主哭笑不得，最終惟有將「袋裝肉餅」棄置。

相信是僱主的Law Karen昨日(16日)於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，稱外傭姐姐「平時好醒，今晚唔知做咩」。事緣僱主吩咐外傭將家裏肉餅「入袋攞去浸水，溶咗雪先蒸」，誰知對方竟然將肉餅入袋後，直接放上蒸架。僱主無奈表示：「用個袋嚟蒸肉餅，想點啊」，最終惟有將肉餅「攞去堆填」。不過僱主無奈之餘亦覺好笑，並未怪責外傭：「我自己都笑咗，鬧唔落。」

外傭的「袋蒸肉餅」引起眾人熱議，有人戲稱：「可能見人哋慢煮都係咁，可以鎖住肉汁及營養！」有人則嘗試為外傭解釋：「想用蒸來溶雪吧」；也有人關心外傭為何突然「hang機」：「姐姐係咪有心事啊？」僱主其後回應：「冇，因為第一次溶肉餅，平時溶魚，溶雞佢自動波㗎，佢冇嘢，仲笑得好開心，應該唔明。」

網民有話說：

Carol Yu：暗黑料理

Kitty Chan：其實又唔怪得佢嘅，佢會唔會以為你想整新嘅菜式

Rain Cen：放假mood

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：