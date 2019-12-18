傳內地擬直接進口美國貨　不經香港轉口

中美達成首階段貿易協議後，彭博社周二（17日）引述消息指，中方為了達到協議的採購額，計劃重新向美國購買乙醇，取消或豁免相關的關稅，更考慮將經由香港到內地的美國貨改為直接進口，但此舉恐怕進一步打擊香港的經濟。

根據首階段貿易協議，中國未來兩年要加碼採購2000億美元（約1.56萬億港元）的美國貨，包括每年對美農產品採購量增至最少400億美元（約3120億港元），因此如何達標成為中方的難題。有知情人士向彭博社透露，中方對此準備了兩個方案，其一是恢復從美國進口乙醇，有意取消或豁免向這種燃料徵收關稅。

另一個方案則從香港着手，消息指北京考慮重新安排現時香港的轉口貿易，未來美國貨直接運送到內地，不再經香港轉口；如此一來每年約100億美元（約780億港元）經香港轉口的美國貨，改為直接運往內地。由於美國不把經香港轉口到內地的貨物算作中美貿易的一部分，因此這方案可增加中美雙邊貿易額。

不過，知情人士指出，中方慎重考慮更改香港轉口貿易的方案，擔心這會進一步打擊因修例風波而重創的香港經濟，以及加劇內地與香港的政治緊張局勢。

另一邊廂，消息指美國商務部決定縮小限制向中國等其他競爭對手國家，出口先進科技的範圍，據報修改對象包括量子稀釋致冷機、用於爆炸品的3D打印技術、製作俄羅斯神經毒劑諾維喬克的化學物；商務部回應指正審視修改提議。

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