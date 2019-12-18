區諾軒范國威失議席　行會成員倡加快選舉呈請過程

去年立法會港島區及新界東補選，周庭及劉頴匡被選舉主任「DQ」無法參選，兩人提出選舉呈請得直，令隨後補選當選的議會陣線區諾軒及新民主同盟范國威屬「非妥為選出」，終審法院昨(17日)拒絕批准區、范兩人提出的上訴許可申請，兩人隨即失去立法會議員資格。行政會議成員今(18日)承認現時選舉呈請有改善空間，應研究如何更有效快速去處理，以免出現相隔幾年才有裁決，令參選人感到不公平。

他又認為范國威的情況較令人同情，因為如果替補出選的人，與被取消資格的人有同一理念，應該要考慮清楚是否要做選舉呈請。

區諾軒今早在電台節目回應指，從政的人希望有公平公正的選舉，所以不少人透過呈請尋求社會公義，但結果未如所願，坦言若再有人遇上相同情況，應考慮這條荊棘滿布方法的代價。他又相信立法會不會追索任期的薪津，但員工譴散等問題需再與立法會秘書處跟進。范國威就批評政府近年取消多名議會參選人資格，以行政霸權製造政治危機，又指遺憾以特權法追究警方過分武力的議案，會因他喪失議員資格而失效。