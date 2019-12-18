專家指流感高峰將至　暫未能預測爆發類型

踏入冬季，流感無聲無色來襲。衞生防護中心上周錄得超過3%流感病毒呈陽性反應，雖仍低於基線水平，但屬今年度踏入冬季以來最高。截至周日(15日)，今年度流感疫苗總接種劑數約100萬劑，比上年度同期增加約11%。專家認為，流感高峰期會在短時間內爆發，公眾應盡快接種疫苗。

食物及衞生局局長陳肇始今日(18日)表示，今年度政府額外投放1.9億港元經常性撥款予衞生署，以提高流感疫苗接種率，署方今年購入81萬劑流感疫苗，較去年多15萬劑，以配合疫苗接種計劃的需要。她又指，今年醫管局會加強普通科公私營協作計劃，包括將特敏福納入計劃，並會在農曆新年假期間，離島以外每區都會有普通科門診應診，以減輕公院急症室負擔。

衞生署衞生防護中心總監黃加慶表示，中心上周收集的呼吸道樣本中，3.14%對甲型或乙型流感病毒呈陽性反應，低於9.21%的基線水平，但高於前一周的2.35%。在過去四周主要檢測到的季節性流感病毒包括甲型H1(70%)、甲型H3(25%)及乙型流感(5%)，現時尚未有足夠資料預測今年度將會流行的流感病毒類型。

醫管局聯網服務總監楊諦岡表示，從過往幾年的冬季流感高峰期觀察，曾試過一日超過7000多人到急症室求診，而且適逢長假期或周一會出現較多病人，因此醫管局會在這些時節增加額外人手應對。當局已向各醫院聯網額外撥款約7.32億港元，亦預留資源可增加約900張病床，以應對冬季流感高峰期。

食衞局顧問中醫師吳梓新表示，流感在中醫學屬「外感病」，因「外邪」而影響人體正常運作。去年18間公營中醫門診共有120萬人求診，相當受歡迎，認為患者初出現病徵時應立即找合適的中醫治療，預防病情變重。