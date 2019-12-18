多次非禮親女　六旬的哥判囚32個月

六旬的士司機2年內趁與未成年女兒獨處時，多次對她摸胸錫嘴非禮，更曾向她露出勃起下體，以及試圖拉低她的褲子。該的士司機早前承認3項非禮罪，案件今日(18日)在區院判刑。法官指雖然女兒已寬恕被告，現階段其心理創傷亦不明顯，但指出事件必為事主帶來陰影，修復之路漫長，且案情嚴重，法庭判罰需具阻嚇性，最後判處被告監禁32個月。

63歲被告早前承認於2017年7月至今年6月間，非禮當時只有11至13歲的女兒X。辯方在判刑前再作求情，指被告的心理專家報告指出，被告沒有心理不正常情況或孌童癖，重犯機會低。此外，女兒已原諒被告，並透露希望重新建立父女關係。從她的創傷報告亦指出，女事主事後心理創傷不大，能積極面對生活，屬不幸中之大幸，她今日有到庭支持被告。被告亦撰寫了求情信，表示深感後悔，希望法庭輕判。

法官判刑時指，被告坦白認罪，免卻事主作供的痛苦，顯示真誠悔意，另案情沒有涉及武力或恐嚇，與過往同類案件相比不算最嚴重。女兒及被告之妻均有寫求情信，形容被告是盡責的人，相信事件只是他「一時糊塗犯錯」。

不過，法官同時指出，案發時女事主處青少年時期，現階段的心理創傷也許不明顯，但相信所造成的陰影必定深遠，而且3次非禮跨越2年，案情中被告曾侵犯事主胸部及私處，拉高事主內衣，展露他勃起的陽具，形容案情嚴重，違反父親對女兒的誠信及責任。最終法官就被告首項控罪判以20個月監禁，其餘2罪則判以24個月監禁，部分刑期同期執行，最終判處被告需即時監禁32個月。