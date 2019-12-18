免費渡輪使用率1%僅當支援　議員批「見一樣做一樣」

連月示威遊行期間，吐露港公路及紅磡海底隧道多次被示威者堵塞，不少市民對外交通受阻，其後政府提供臨時免費渡輪服務，有議員今早(18日)在立法會會議質疑政府未能及時提供應變措施，建議政府拓展渡輪服務。

運輸及房屋局局長陳帆回應，本年6月至今發生超過900宗示威遊行，部分演變成違法活動，包括堵塞主要幹道及癱瘓交通，政府部門有協調及應變措施，包括當港鐵站未能正常運作提供免費接駁巴士；示威者堵塞道路時，巴士改道行駛，他指安排的大埔及烏溪沙免費渡輪航線共有23700使用人次，所需費用約45萬港元，政府安排的免費接駁巴士由大埔墟往海濱，共19300使用人次，所需費用為8萬港元，另外，政府提供九龍城和紅磡至灣仔的免費渡輪共53000使用人次，所需費用約200萬港元，但指出渡輪使用率僅佔所有公共交通工具使用率1%，因此只可充當支援角色。

議員陳恒鑌指出，無論天災人禍，新界交通癱瘓並非第一次發生，表示要譴責暴徒，但政府並無即時應對措施，形容政府處事「慢九拍」，對時間不聞不問；議員梁志祥亦稱有關免費渡輪安排乃當區區議會提出，而政府束手無策，形容政府「見一樣做一樣」，又指就算沒有示威活動，香港路面交通仍然繁忙，希望政府檢討緊急措施。

陳帆承認當時先與大埔區議員聯絡，商討當區居民上落船的站點問題，亦有親自和民政事務局局長劉江華溝通，另一地點九龍城就交予運輸署負責，稱「邊個做到就邊個做」，此外，陳帆稱任何人士申請新渡輪航線，政府都樂意探討。