修例風波：文件曝光　鄧炳強指無責任出席針對警方會議

警務處處長鄧炳強上月29日與前線警務人員進行「與處長對話」會面交流，一份以鄧炳強署名、在會面後書面回覆人員問題的內部文件在一個網上討論區流出，文件重申警方反對成立獨立調查委員會，指若把相關委員會視為針對警方工具、煽動公眾對警察仇恨，做法不公義，認為投訴警察課及監警會已是最有效處理渠道，「如果社會上一部分人，一定要認為調查結果令自己滿意才是正確的，那成立任何調查委員會都無意義」，但認為成立獨立檢討委員會，宏觀地調查修例事件背後的社會因素是好事。

流出的內部文件有10數頁，據了解，文件是警隊管理層與人員內部會面溝通後，就人員關注事項的綜合回應。泛民在區議員選舉中大勝，文件回應指警隊維持治安及防罪滅罪的工作，不會因今屆區議會組成而有改變，但就表明警方「沒有責任出席與維持治安無關及無理針對警方的會議」。

文件另回應人員多個範疇的關注點。在行動策略及裝備方面，警方正積極研究優化「水炮車」相關性能及戰術運用的可能性，又會檢視警車的款式、設計及行動效能，配合需要；並正積極研究更多合適裝備，如新型防暴服裝、護頸及防割、防腐和阻燃的多功能保護衣等，會與相關部門密切商討撥款以加快採購，而管理層正積極審視各方案，包括研究總區應變大隊常規化。警方又會主動研究增加武器類別，正積極與多個廠商研究各種提升人員保護及行動效能的裝備，又正加速推出「第四代指揮及控制通訊系統」。

有人問及可否把現時的「行咇制」改變為「Standby-mode」，文件就指經歷近半年暴力示威，會作檢討審視可優化之處，又指會爭取一切合理措施，包括支持「為保護警隊同事的在執行職務時的尊嚴的法律」的立法工作。就職系架構檢討，警方指會就「踏浪者行動」呈交補充資料，進一步闡述警隊薪酬及服務條件的訴求。另外，警方已獲准就逾時工作時數上限作調整。

人手方面，文件指6月至今人員流失情況與去年同期相若，無大規模流失。截至10月底，警方共開設175個由警務人員擔任的退休後服務合約計劃崗位，共119位退休人員受聘，警方上月另推出退休後服務合約(警務人員)計劃，預計首批有約1000人。

在保護人員方面，文件指會按情況及需要，安排人員及其家人，到酒店暫住或遷至其他宿舍或居住地，又要安排軍裝人員在主要上下班時間到警署及宿舍附近高姿態巡邏；警區亦會安排車輛，處理人員來往警署及主要交通點的交通；人事部正積極研究安排警察子女在內地升學的可行性。至於受傷人員可否使用解放軍醫院，文件就指因應實際及法律上的種種原因，建議並不可行。