修例風波：油麻地人踩人　保安局指有人跨過跌倒人群繼續走

警方在上月18日於油麻地展開圍捕行動，數十名示威者疑為躲避追捕釀成人踩人事件，現場的志願急救員欲施救卻被警務人員以警棍驅離。保安局局長李家超今日(18日)在立法會大會上回應議員質詢時表示，當晚有數以千計的示威者在油麻地及佐敦堵路，警方進行驅散行動，有人在逃走時跌倒，亦有人跨過跌倒人群繼續逃走，警方已及時疏散人群及處理傷者傷勢。

李指第一輛救護車於當晚11時48分到達現場，但因為各處有雜物堵路，導致救護車不能到達比較近的位置，第一名傷者在零晨12時02分被送往廣華醫院，凌晨4時30分最後一批較輕微的傷者也被送院，並稱在任何情況下，警方都不會阻礙救緩工作，但也要顧及保安問題。至於會否考慮成立獨立調查委員會，調查警方執法時使用的武力是否恰當。李表示由監警會處理公眾對警方的投訴是合理的做法，監警會正積極審視自6月起的大型示威活動以及警方的執法行為，希望公眾給予監警會時間和空間進行審視。

針對在理大拘捕行動時發現有人自稱醫護人員，卻沒有接受過相關訓練，議員陳恒濱詢問警方有何方法判斷醫護人員真偽，避免有人利用身份做借口「搶犯」。李指警方實在難以識別，而拘捕工作的首要目標是處理違法行為，分辨醫護人員身份並非首要考慮。

另外，有民主派議員表示，根據上月18日目擊證人提供的資訊及照片，顯示警方派出多人湧前拘捕示威者，亦有警方的白色小巴衝向人群，才造成人踩人，質詢警方執法亦要有規矩。李指該名民主派議員將因果倒轉，並稱由於先有過千名示威者堵路及襲擊警方，警方才需要驅散人群，該議員應勸喻市民不要犯法，而不是在市民犯法後追究警方的執法行為。