僱主輸入外地廚師按年增　議員指飲食業裁員促暫緩審批

隨着香港經濟放緩，今年9至11月失業率創近兩年半新高，其中飲食業失業率更攀至6.2%的近8年高位，勞工界議員潘兆平關注近年僱主輸入外地廚師人數不斷上升，因應近月經濟下滑導致大量飲食業僱員被減薪或解僱，要求當局考慮暫緩審批申請，勞工及福利局局長羅致光提供數據顯示，2014年僱主透過「補充勞工計劃」獲批輸入90名廚師，至2018年獲批155名，增幅達7成，強調政府一貫要求僱主須優先聘用本地工人，確實未能在港聘得所需人手時，方准輸入外地勞工。

羅致光書面回覆潘兆平提問時指，2014年至2018年飲食業僱主根據「補充勞工計劃」分別每年申請輸入146名、224名、275名、315名和302名廚師，而該5年每年獲批輸入的廚師人數分別為90名、85名、94名、126名和155名，年底接獲的申請或於翌年完成審理，因此年內獲批輸入的勞工人數並不對應同年申請輸入的勞工人數；今年相關數字會在明年首季完成整理。

羅致光指，申請輸入外勞的僱主必須先進行4星期公開招聘，優先聘用本地工人填補空缺，完成招聘程序後勞工處會就每宗申請作出分析，評估僱主是否有誠意聘用或培訓本地工人、實際人手需要、在職本地僱員的數目，以及培訓機構或專業團體就有關職位的本地人力供應情況的意見等，再邀請勞工顧問委員會委員給予意見，勞工處處長全面評估各項因素及勞顧會委員的意見和理據後，再決定批准或拒絕有關申請。