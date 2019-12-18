政黨倡用932億元救市　向滿18歲市民派1萬蚊消費券

反修例風波持續超過半年，嚴重影響香港社會穩定，經濟民生受創，本地生產總值更錄得10年來首次跌幅。新民黨今日(18日)會見財政司司長陳茂波，就2020/21年度財政預算案提交意見，建議推出合共約932億港元的緊急紓困方案，以一次性方式向本地經濟注入公共開支，刺激私人消費，務求在短時間內「救市」。

新民黨建議政府向全港年滿18歲的永久居民每人派發1萬港元本地消費券，受惠人士約600萬人，加上17萬名新來港人士，預計涉及公帑約為617億港元，同時建議將金額分為飲食、零售及旅遊三部分，金額可分別訂為4000港元、4000港元及2000港元。

另外，該黨亦建議將薪俸稅的稅務寬免設為100%，上限提高至4萬港元，預料有更多夾心階層納稅人受惠。政黨又建議推出3億港元的「旅遊業應急計劃」幫助旅行社渡過難關，同時亦提出為減租至少15%的商舖業主提供1%利得稅扣減，幫助中小企財政壓力。該黨又提議提高博彩稅，如足球比賽投注及賽馬投注等，以增加經常收入，及向產後母親派發2萬港元現金津貼，鼓勵生育。