警二代非法性交罪判感化　法官：年輕非妄為藉口

就讀中學時曾多次留級的20歲男生，去年留級中四時認識同級女同學並發展成情侶，男生誤以為女方與自己年紀相若，多次與女方發生性行為後，才得悉對方不足16歲。男生被捕，承認向16歲以下兒童作出猥䙝行為及非法性交共7罪，今(18日)在區域法院被判感化15個月，期間要守宵禁。

控方早前指被告與父母同住，其父親為一名警員，被告現為一名職業訓練局一年級生。

法官判刑強調並非輕判被告，未來時間被告要受到感化官的嚴密監管，但考慮到被告認罪無案底，相信被定罪對他的未來人生前途選擇造成不可磨滅的影響，加上有家人支持，重犯的機會不大。

法官指事發時女事主年僅15歲，法例的目的是要保障入世未深、未能充分意識到危險及後果的少女，作出或會對其影響深遠的決定。惟法例始終只是一張安全網，把關的還須靠家中成人，直指雙方家長都難辭其咎。

法官並指，被告犯案時未曾使用安全措施，罔顧令女方懷孕及染性病的風險，可幸未有發生。但同時法庭留意案件不涉暴力，女事主出於自願，報告亦顯示事件未有對她造成長遠的身心影響。法官寄語被告：「年輕不是成就、不是膽大妄為的藉口，一旦出事，首當其衝要付出代價也是自己，更會連累家人」。