羅致光答紓困措施例牌捱轟　議員倡推失業援助金

因國際因素及本地示威浪潮影響，香港整體經濟下跌。立法會今(18日)有議員指，第三季本地生產總值按年下跌2.9%，是2009年以來首次錄得季度按年跌幅，建議政府推出針對性的新措施支援受影響行業，及要求政府提供相關數據。

勞工及福利局局長羅致光指出，零售、住宿、膳食服務的業務收益在第三季分別下跌17.5%、19.1%及11.7%，旅遊會議及展覽服務界別下跌27.8%，進出口貿易及批發的業務收益，在第三季分別下跌8%及12.2%。

他指，根據政府統計處所提供今年8月至10月的數字，進出口貿易行業僱員人數下跌至315,500，零售業僱員人數下跌至259,200，餐飲業僱員人數下跌至222,800，住宿行業僱員人數下跌至46,000，批發界僱員人數下跌至21,400。他又稱政府已經公布4輪紓困措施，亦會繼續提供免費就業服務及培訓計劃，將會繼續評估內外經濟影響，盡快疏解民困。

議員何啟明指羅致光答覆乃恒常答案，表示失望，質問政府為何不接納黨派提倡的失業人士緊急援助金，指摘政府無即時支援有關行業。議員潘兆平稱結業浪潮料將繼續，政府提供的津貼不足解決燃眉之急，直斥政府相當殘忍，建議政府提供貸款基金。