蕭源涉非法收試題　4被告否認串謀公職人員行為失當

著名補習導師蕭源，被指串謀2名擔任考評局文憑試中國語文科口試主考員的大學同學，使2人涉向他洩露試題和評分準則，讓他在網上發布試題和應考策略；蕭的妻子蔡怡則被指在擔任中文寫作考試監考員時，將試題告知蕭。4人事後否認串謀公職人員行為失當等3罪，案件今(18日)在屯門法院開審。

4名被告為蕭志勇(即蕭源，42歲)、張國權(43歲)、吳宏樑(43歲)和蔡盈盈(即蔡怡，33歲)。

蕭和張共同被控於2016年3月10日至22日，串謀使張身為該年中學文憑試中國語文科的口試主考員時，蓄意向蕭披露該科試題。蕭另與吳共同被控於2017年3月1日至9日，串謀使吳身為該年中學文憑試中國語文科的口試主考員時，蓄意向蕭披露該科的評分準則。

蔡則獨自被控於2017年4月5日身為中學文憑試中國語文科卷二(寫作能力)的監考員，蓄意向蕭披露該科試題。

控方開案陳詞指，案發時張是佛教沈香林紀念中學的中文老師，吳則是華仁書院的中文老師，兩人分別於2016和2017年，獲考評局委任為文憑試中文科口試主考員，他們均獲提醒須將口試資料保密。

控方指，張曾在案發時段內，在口語考試開始前共8次用短訊將試題傳送予蕭，蕭隨後在其Facebook專頁上公開試題。吳則於2017年3月4日，出席考評局講述如何評核考生的簡介會後，同日用WhatsApp向蕭傳送有關簡介會的詳情。蕭3日後完成整理口試應考策略的講解，再將講解內容傳送給吳，並於2日後在Facebook發布該講解的短片。

至於蔡則於2017年獲委任為中國語文語寫作考試的監考員，同樣要將考試資料保密，惟蔡於同年4月5日監考期間，離開試場前往洗手門，並在洗手間內用知訊將試題告知蕭。4名被告其後被捕，警誡下張指與吳、蕭二人是樹仁大學的同學，並承認曾向蕭洩露試題；吳亦承認向蕭洩露資料。辯方則反對控方將張的警誡錄影會面呈堂。案件下午續審。