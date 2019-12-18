勞顧會商勞工及公眾假劃一問題　勞資欠共識

本屆政府於前年曾明言，暫時不會處理劃一12天「勞工假」及17天「銀行假」事宜，勞工顧問委員會6名勞方委員早前聯署予勞工處處長陳嘉信，要求再次將劃一假期的研究放入勞顧會議程內，勞顧會今(18日)開會討論，惟勞資雙方未有就劃一假期達成共識，資方代表認為本港經濟走下坡，現討論增加法定假期不適合，而法定假期12日已較其他亞太地區多，認為應由僱員及僱主自行協調是否劃一至17天，而非一刀切更改法例要求。

勞方與資方代表及勞工處今早開會近兩個半小時，勞方代表工聯會鄧家彪在會後指，立法會年初已通過議員有關劃一假期動議，認為政府應在標準工時立法沒進展下，「畀打工仔有個佳音」，他坦言不能否認現時資方有經營困難，但政府有責任牽頭，促政府推動外判工及獲資助的非政府機構員工同享17天法定假期，並主動提出相關議程，進行有關香港僱員休假的調查等，因勞工處目前仍運用2011年的數據。

資方代表、香港工業總會名譽會長郭振華表示，勞資及政府三方均同意勞工福利要進步，但他坦言最新失業率創近年新高，認為增加法定有薪假期5天會影響行業及社會民生，增加假期「唔係錢嘅問題」。他解釋本港98%均是中小微企，只有1至2人的微企會因假期增加而人手不足致經營困難，「老闆自己頂埋」或未能營業。

另一資方代表、中華廠商聯合會永遠榮譽會長施榮懷指，本港經濟走下坡，現不適合增加中小微企的壓力，勞工處資料顯示本港法定假日12天，已較其他亞太地區高，僅次於泰國的13天。他認為不應一刀切增加法定假期，應由僱主與僱員自行協調。