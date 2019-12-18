修例風波：警提2444項披露資料要求　移除要求643項

修例風波持續逾半年未平，立法會議員莫乃光關注警方6月至今就偵查工作申請進行截取通訊及秘密監察的次數，以及期內要求互聯網服務供應商披露資料的詳情等。保安局局長李家超書面回覆提問時指，按《截取通訊及監察條例》進行的行動均屬敏感及機密，披露很可能讓犯罪分子得悉執法機關的行動細節及調查方法，損害執法機關打擊嚴重罪案能力。

自6月至上月底，警方向互聯網服務供應商、網絡平台、網站提出共2444項披露資料的要求，同期提出643項移除資料要求，當中涉及移除影片、文字及圖像等。不過李指數字是警方提出要求的總數，部分與自6月起的公眾活動無關。

對喬裝示威者的次數，李指警方不會披露行動具體細節，以免影響行動效能，惟強調警務人員行動期間都必須依法，不會挑起事端。

另外，警方在退休後服務合約計劃中共開設175個崗位，截至上月1日，有119人受聘，當中116人是56至61歲，1人為56歲以下、2人是61歲以上。按退休前職級劃分，52人是警員、33人為警長、7人為警署警長，其餘是督察或以上職級。而警方6至11月平均每月領取逾時工作津貼的人員約1.1萬人，開支合共約9.5億港元。