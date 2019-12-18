東涌揮刀趕示威者　運輸工認罪指無政治取態

9月1日有網民發起機場示威活動，因警方展開驅散，示威者退往東涌。至傍晚時分，四旬地盤工持刀在東涌逸東邨巴士站外追趕人群，有街坊聽見有人喊叫，遂把事件拍下。事後警方拘捕地盤工，他在警誡下招認持刀是為趕嚇人群。他今(18日)在西九龍法院承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，求情稱被告沒有政治取態，自知用不當方式去平息社會糾紛，冀社會各界不要犯他的錯。裁判官把案押至明年1月8日判刑，以待索取被告的背景報告，期間被告須還押。

控罪指，45歲被告蔡彼得於今年9月1日，在東涌逸東邨巴士站外持有一把刀，意圖用作非法的目的。案情顯示，當晚約6時，有人以手機拍攝被告正持刀，從後追趕30名示威者的場面，該片段在網上流傳。警方經調查於同月15日拘捕被告，會面記錄下，被告聲稱案發前他曾與一名男子爭執，遭人跟蹤，故回家把刀藏背囊中以帶出街，被告在逸東邨巴士站再撞見該男子及示威者，因示威者向他擲膠樽，他便擸刀追人。惟片段僅見示威者逃離被告，沒有顯示他們曾襲擊被告。

辯方求情指，被告只有小六的學歷，曾有6次定罪紀錄，被告向警方稱涉案刀為裝飾品，不鋒利因未曾開刃，但該刀事後已被拋棄。辯方又透露被告曾在案發後，主動詢問警員應否自首。裁判官遂要求控方確認辯方的求情理據是否屬實。