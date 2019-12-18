修例風波：縱火影響空氣質素　政府指粒子濃度倍升

警方過去半年大量使用催淚彈，有立法會議員關注其對健康影響。保安局局長李家超今(18日)書面回覆議員提問指，催淚煙以粒子狀態釋放於空氣中，催淚煙對附近地區空氣質素影響，會反映在空氣監測站錄得的懸浮粒子數據中。環保署分析自6月至今曾施放催淚煙地區附近空氣監測站錄得的粒子數據，沒有發現錄得粒子水平出現異常，顯示催淚煙未使有關地區粒子濃度明顯增加，惟環保署發現有個案，當附近有縱火情況時，監測站錄得數小時粒子濃度上升至高於當天正常水平2倍，顯示縱火活動會對附近地區的空氣質素造成影響。

議員郭榮鏗關注警方使用催淚彈的相關事宜，李稱警方使用催淚煙是為了在警方和示威者間製造安全距離，避免近距離衝突，盡量減低雙方受傷機會。而警方採購裝備細節，因涉行動部署不宜公開。李指據醫管局資料，有市民接觸催淚煙後因身體不適到急症室求診，清洗及接受治療後大部分可即時出院，又指香港中毒諮詢中心曾檢視醫學文獻及科學研究，無顯示有催淚煙引致二噁英中毒的個案。

李續稱，當局留意到中文大學在校園不同地點採取泥土和水樣本化驗檢測有否二噁英等污染物，根據中大公告所得的了解，化驗的結論是污染物在泥土和水樣本的含量遠低於安全標準值，「對健康的危害不顯著」。

李家超書面回覆另一議員提問時指，截至上月底，約2.5萬名現職正規警務人員已完成基本、複修急救訓練或其他急救證書訓練課程，警員至警署警長已完成訓練人數，佔相關職級比例約90%，督察或以上職級相關比率為約75%。李指大型公眾活動存在安全風險，視乎實際情況，救護人員到場前，警務人員會為傷者初步處理傷勢，如有需要，亦不排除安排傷者接受現場其他醫護專業人員協助。